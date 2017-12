Curitiba integra exposição sobre cidades sustentáveis

Redação Bem Paraná com assessoria

04/12/17 às 15:15 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Reprodução Zuleika de Souza)

Será aberta nesta terça-feira (5/12), no Memorial de Curitiba, a exposição “Esperança na Cidade”, produzida pela AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento, com imagens de seis cidades em três continentes. Curitiba é uma das cidades retratadas, ao lado de Santo Domingo (República Dominicana), Joanesburgo (África do Sul), Cochim (Índia), Medellín (Colômbia) e Fortaleza (Brasil).

A exposição foi montada para o Habitat III, conferência das Nações Unidas dedicada à construção da nova agenda urbana mundial, realizada em outubro de 2016. As imagens revelam os desafios e as soluções para o desenvolvimento urbano, em cidades com projetos apoiados pela AFD: da vitalidade de Cochim às cores de Medellín, do sorriso dos habitantes de Joanesburgo às brincadeiras das crianças de Santo Domingo, dos parques de Curitiba aos bairros populares de Fortaleza. São projetos que nos conduzem, pouco a pouco, a um mundo compartilhado.

No Brasil, as duas cidades retratadas foram fotografadas pelos fotojornalistas Jorge Cardoso (Fortaleza) e Zuleika de Souza (Curitiba).

A AFD – A Agence Française de Développement (Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD) é uma instituição financeira pública que implementa a política definida pelo Governo francês, de combate a pobreza e promoção do desenvolvimento sustentável. Presente em quatro continentes através de uma rede de 75 agências, a AFD financia e apoia projetos que visam melhorar as condições de vida para as populações, promover o crescimento econômico e proteger o planeta. Em 2015, a AFD desembolsou 8,3 bilhões EUR para financiar projetos nos países em desenvolvimento e em benefício de territórios ultramarinos.

Em 2017, a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) celebra seu aniversário de 10 anos de intervenção no Brasil. A AFD apoia o crescimento sustentável e inclusivo das cidades brasileiras, através de políticas de investimento de baixo carbono e mais inclusivas, com impactos positivos sobre o clima: ordenamento dos territórios e mobilidade urbana, eficiência energética e energias renováveis, preservação do meio ambiente e gestão responsável dos recursos naturais.

Serviço:

Exposição “Esperança na Cidade”, da Agência Francesa de Desenvolvimento

Local: Memorial de Curitiba – R. Claudino dos Santos, 79 – Centro Histórico

Datas e horários: De 5 de dezembro a 10 de janeiro de 2018. De terça a sexta-feira, das 9h às12h e das 13h às 18h; sábados e domingos, das 9h às 15h

Entrada franca.