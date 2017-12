Cantora catarinense é atração do Samba de Bamba

(foto: Divulgação)

A cantora catarinense Ana Paula da Silva encerra a temporada 2017 do projeto Samba de Bamba na próxima terça-feira, dia 05 de dezembro, às 20 horas, na Caixa Cultural (R. Conselheiro Laurindo, 280 - Centro). Trazendo na bagagem o Prêmio de Melhor Cantora Regional, do Prêmio da Música Brasileira esse ano, a interprete vai relembrar suas raízes com o samba que se fortaleceram desde o lançamento de seu disco Pé de Criola lançado em 2010, que traz compositores como Mauro Diniz, Cláudio Jorge, Wilson das Neves, Carlos Daddário, Alegre Corrêa entre outros, além de canções autorais. No palco da Caixa ela será acompanhada pelos músicos de Curitiba Ricardo Salmazo (percussão), Luiz Rolim (percussão), Gustavo Moro (Violão 7 cordas) e Jonas Lopes (cavaquinho).

Ana Paula da Silva é compositora, intérprete e produtora de sua obra e de outros projetos culturais.Com 21 anos de carreira lançou e produziu seis álbuns, um songbook, o recente DVD Canto da Cigarra e realiza shows e turnês no Brasil e exterior. Ganhou prêmios como Pixinguinha, Destaque Cultural do Ano como a artista catarinense que mais fez shows fora do Brasil (2013), no Prêmio da Música Catarinense venceu na categoria Melhor Cantora (2015). Em Brasília foi finalista como melhor intérprete no Prêmio Profissionais da Música em 2014.

Em 2014 e 2015, ganhou o Prêmio Circuito SESI, teve dois de seus álbuns pré-selecionados para o prêmio da música brasileira. Na TV participou dos programas: Talentos (DF), Terra Canção (PR), Music Box Brazil, Sr. Brasil (SP) e programas na Argentina e Áustria.

Em março de 2016 ganhou o prêmio de Melhor Intérprete no Festival Nacional de MPB de São José do Rio Preto/SP. Em outubro venceu o FAM, Festival de música de Ribeirão Preto com a sua música Raiz Forte. Seu álbum Raiz Forte, foi indicado ao Prêmio da Música Catarinense. Em janeiro de 2017 Raiz Forte foi considerado um dos 10 melhores álbuns lançados em 2016 pelo crítico musical Juarez Fonseca e está na lista dos 100 Melhores Álbuns Lançados no Brasil.

Ana Paula da Silva foi finalista no Prêmio Profissionais da Música em Brasília como Cantora e Autora/Compositora. A cantora catarinense recebeu o Prêmio Grão de Música como artista e também participará da coletânea com sua música Pé de Crioula em parceria com Sergio Almeida em São Paulo. Dia 19 de julho Ana Paula recebeu o Prêmio de Melhor Cantora/Regional com o álbum Raiz Forte, pelo Prêmio da Música Brasileira.

Serviço –Projeto Samba de Bamba. Apresentação musical da cantora catarinense Ana Paula da Silva.

Quando: Dia 5 de dezembro, terça-feira, às 20 horas

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Hora: 20h

Duração: 90 minutos

Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia - conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA)

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: Livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)