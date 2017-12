PUCPR abre inscrições para os cursos de pós-graduação

(foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da PUCPR. Com 180 opções, sendo 20 online, as ofertas são para os Câmpus Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo. Neste ano, a taxa de matrícula será o valor da primeira mensalidade do curso. As inscrições seguem até o dia 05 de março.

Com pós-graduações nas áreas de ciências da vida, comunicação e artes, negócios, engenharias, arquitetura, educação e humanidades e direito, a PUCPR inova ao oferecer, a partir de 2018, novas especializações na modalidade online. São 20 cursos no total, entre eles: Políticas Públicas e Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Questão Social, Gestão Sustentável e Meio Ambiente, Governança em Gestão Pública e Negócios Digitais: Inovação e Empreendedorismo.

Nos cursos presenciais, destacam-se Processo Civil, Mediação e Arbitragem, Fisioterapia na Saúde do Idoso, Computação em Nuvem, Gestão Empreendedora e Inovação: Startup Business Model, e Psicodrama como Instrumento para a Atuação em Contextos Institucionais.

O processo seletivo é composto por inscrição, matrícula, análise de currículo ou diploma de graduação (em alguns cursos) e entrega de documentação. Confira todos os cursos ofertados pela Universidade no link http://especializacao.pucpr.br/.