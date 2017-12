Jogador dos Warriors dá 'cabeçada' em árbitro e é expulso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Armador do Golden State Warriors, Shaun Livingston perdeu o controle ao reclamar com árbitro durante vitória sobre o Miami Heat. O jogador encostou a cabeça no rosto do juiz Courtney Kirkland após alegar que havia sofrido falta e acabou expulso. Após tentar arremesso de perto do garrafão, Livingston achou que sofreu falta e correu em direção ao árbitro para reclamar. Após argumentar, encostou a cabeça no juiz, que imediatamente expulsou o armador.

Mesmo sem contar com Livingston, os Warriors conseguiram vencer o Heat por 123 a 95. O armador, reserva da equipe da Califórnia, deixou a quadra com duas assistências e um toco depois de ficar apenas seis minutos em quadra e errar os dois arremessos que tentou. Os Warriors estão na segunda posição na Conferência Oeste com 18 vitórias e seis derrotas. O Houston Rockets, líder, tem 18 triunfos em 22 partidas.