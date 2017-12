Paraná de Literatura 2017 anuncia vencedores

A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) divulgou nesta segunda-feira (4) os títulos dos livros vencedores do Prêmio Paraná de Literatura 2017. Em sua quarta edição, o concurso da Secretaria de Estado da Cultura selecionou obras inéditas, de autores de todo o país, em três categorias que homenageiam figuras importantes da literatura paranaense.

O júri apontou Setenta, de Henrique Schneider (RS), como o melhor romance (prêmio Manoel Carlos Karam). A bandeira de Cuba, de Marcelo Degrazia (RS), venceu a categoria contos (prêmio Newton Sampaio). E Tempo de dentro, de Sônia Barros (SP), foi o destaque entre as obras de poesia (prêmio Helena Kolody).

Cada autor receberá R$ 30 mil e terá sua obra publicada pela Biblioteca Pública, com tiragem de mil exemplares. A entrega oficial dos prêmios e o lançamento dos livros acontecem no primeiro semestre de 2018, em um evento na BPP.

Neste ano, a comissão julgadora, formada por nove membros, avaliou 2.180 trabalhos inscritos gratuitamente pela internet entre junho e agosto. Heloisa Jahn, Livia Deorsola e Luís Bueno foram os jurados da categoria romance. Marcelino Freire, Maria Amélia Mello e Aurora Bernardini escolheram o melhor livro de contos. Italo Moriconi, Marcelo Sandmann e Sérgio Alcides analisaram as obras de poesia. A comissão foi presidida por Rogério Pereira, diretor da Biblioteca.

Pereira destaca o expressivo número de concorrentes nesta primeira edição com inscrições online. “Depois de se consolidar como um dos concursos literários mais democráticos e acessíveis do Brasil, o Prêmio Paraná agora se firma como um dos maiores também”, afirma.

Para ele, o concurso da BPP estreita o diálogo cultural do Paraná com os outros estados do país e fortalece a literatura brasileira como um todo. “Na contramão da crise, a Biblioteca Pública do Paraná investe no estímulo à produção e, consequentemente, coloca o Paraná como um dos protagonistas deste excelente momento literário do Brasil”, diz.