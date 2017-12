Kannemann se nega a falar sobre Real e prega foco na semi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)) - Zagueiro do Grêmio, Walter Kannemann não pensa em possível confronto contra o Real Madrid. De acordo com o argentino, os dois times precisam passar pelas semifinais do Mundial de Clubes para que o duelo se torne assunto para o clube gaúcho. "A verdade é que eu falaria para se preocupar primeiro para a semifinal. Times se preparam muito bem, todos sabem que é importante disputar o Mundial. A semifinal vai ser muito difícil, mas vamos tentar fazer o trabalho que fazemos. Se passar, vamos ver contra quem, porque eles também têm que jogar uma semifinal, e no futebol tem que ganhar dentro de campo", disse Kannemann, em entrevista à "Fox Sports".

O Grêmio joga sua semifinal no dia 12 de dezembro contra o vencedor do duelo entre Pachuca (MEX) e Wydad Casablanca (MAR). O Real Madrid entra em campo um dia depois e enfrenta Urawa Red Diamonds (JAP) ou o vencedor da eliminatória entre o Al-Jazira (EAU) e o Auckland City (AUS).

Questionado mais uma vez sobre a possibilidade de vencer o Real Madrid, Kannemann voltou a pregar foto na semifinal, mas afirmou que o Grêmio precisa ter esperança caso enfrenta o clube espanhol na decisão. "Vou repetir. Desculpe, mas estamos pensando na semifinal. Sabendo que será um jogo difícil. Nem Grêmio, nem Real Madrid têm a final garantida. Depois, se conseguirmos passar, jogador sempre tem que ter esperança, o sonho. Sabemos que é difícil enfrentar times da Europa, mas se a gente tiver a possibilidade de passar da semifinal, vamos tentar brigar e deixar o Grêmio o mais alto possível. Depois, vamos ver o que acontece", declarou.