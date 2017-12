Restaurante vai servir Fettuccine durante a madrugada em Curitiba

(foto: Divulgação)

Na madrugada de sexta (08) para sábado (09), o Ernesto Ristorante, empreendimento gastronômico comandado pelo chef Dudu Sperandio, vai promover um evento especial na cidade de Curitiba com o objetivo valorizar as tradições italianas e proporcionar uma opção diferenciada para quem busca uma refeição saborosa em um horário pouco comum.

Das 00h às 03h, o Ernesto Ristorante vai servir um delicioso prato de Fettuccine preparado dentro do Grana Padano, queijo produzido na planície de Padana, na Itália, e finalizado pelo chef da casa, Dudu Sperandio, no meio do salão. O preparo, que custará R$ 45, é muito comum nas regiões italianas produtoras do queijo.

Para quem quiser harmonizar o preparo com bons vinhos, o restaurante vai oferecer um incrível Open Bar de vinho por apenas R$ 25. Completando a programação, o evento contará com muito jazz e blues, com a apresentação dos artistas Jamy Savtchen e Zé Nelson.

O Ernesto Ristorante fica na Rua Myltho Anselmo da Silva (nº 1483), no bairro Mercês. O Fettuccine no Grana Padano será servido a partir das 00h de sábado. Mais informações pelo telefone (41) 4141-5477 ou no site www.dudusperandio.com.br.