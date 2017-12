Ricardo Mansur e a mulher Melanie Ribbe escolhem nome da primeira filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grávida de oito meses, Melanie Ribbe e o marido, empresário Rico Mansur, escolheram o nome de sua primeira filha: Pollyanna Ribbe Mansur. No fim de novembro, a modelo posou nua para o fotógrafo Angelo Pastorello. Em seu Instagram, Ribbe, que é também DJ e produtora, comentou sobre o ensaio: "Foi uma completa surpresa. Eu cheguei e não tinha ideia de onde estava indo. Assim, não tinha nenhum estilista ou roupas comigo. Então trabalhamos com o que eu tinha. Nem um cabeleireiro ou maquiador. Só eu e ela", escreveu. Os pais de primeira viagem estão com a expectativa em alta para receber a pequena Pollyanna. Na mesma foto, Ribbe comenta que está se preparando para exercer o papel de mãe, "o mais difícil mas o mais bonito", disse.