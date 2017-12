No Paraná, 105 mil motoristas pagarão menos IPVA em 2018

(foto: Arquivo AEN)

O IPVA vai ser menor em 2018 para 104.870 contribuintes do Estado. Eles aproveitaram a oportunidade oferecida pelo Governo do Estado, em novembro, e usaram os créditos acumulados no Programa Nota Paraná para abater o valor integral ou parcial do imposto. O prazo para fazer a operação terminou na quinta-feira (30).

O valor transferido do Nota Paraná para o pagamento do IPVA de 2018 somou R$ 13.216.803,21 - uma média de R$ 126,00 por pessoa. Caso o contribuinte não tenha abatido valor suficiente para quitar o tributo, ele receberá um boleto da Secretaria da Fazenda com a diferença para que o pagamento seja complementado em 2018.

ADESÃO MAIOR - A adesão este ano foi 169% maior que a registrada em 2016, quando 38.968 proprietários de veículos emplacados no Estado pagaram menos IPVA porque pediram “CPF na Nota” em compras realizadas no varejo e destinaram os créditos acumulados para reduzir o valor do imposto. No ano passado foram destinados R$ 6,1 milhões em créditos do programa para o pagamento do IPVA e, em 2017, o incremento foi de 116%.

Quem perdeu o prazo não poderá mais usar o crédito do Nota Paraná para ter desconto no IPVA de 2018. Mas os créditos acumulados pelos participantes do programa continuam tendo validade de um ano.

“O Nota Paraná faz parte do ajuste fiscal do Estado e, quem pede documento fiscal nas compras que realiza, ajuda a combater a sonegação. Em troca, vai pagar menos IPVA. Ganha o Estado e ganha o contribuinte”, diz o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa.