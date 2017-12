Programação de Natal do Sistema Fiep começa nesta segunda

Redação Bem Paraná com assessoria

04/12/17 às 16:26 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

O Sistema Fiep, por meio do SESI Cultura, preparou uma programação especial de Natal, que acontece de 4 a 8 de dezembro, no Teatro Sesi Campus da Indústria. A entrada é gratuita e o cronograma contempla exposição de minipresépios, apresentações musicais para o público infantil e adulto, além de muita emoção que esta época do ano traz. Um convite para toda a família!

Cronograma:

• 4 a 8/12, das 08h às 22h - Exposição de Minipresépios

• 4/12, às 19h - Coral Infantil CCA Kids

• 5/12, às 18h - Coral Bom de Boca

• 6/12, às 19h - Coral Infantil O Curumim

• 7/12, às 19h - Coral A.B.Deter

• 8/12, às 19h - Coral Vox do Sistema Fiep

• 8/12, às 20h - Encerramento com todos os corais



Serviço | Programação de Natal do Sistema Fiep

Data: 4 a 8 de dezembro Horário: das 08h às 22h

Local: Campus da Indústria

Endereço: Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico – Curitiba/PR

Ingresso: Gratuito (sujeito a lotação)

Classificação indicativa: Livre