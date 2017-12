'House of Cards' volta em 2018 sem Kevin Spacey

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As gravações da sexta e última temporada de "House of Cards" serão retomadas a partir de 18 de janeiro de 2018 sem a participação do protagonista da série, Kevin Spacey, afirmou a Netflix nesta segunda-feira (4). A estrela dos oito episódios da nova temporada será a atriz Robin Wright, que interpreta a primeira-dama Claire Underwood.

O serviço de streaming não disse qual destino dará ao personagem de Frank Underwood. A produção da sexta temporada do drama político foram suspensas por tempo indeterminado após as acusações de assédio sexual feitas contra Spacey. O elenco da série completou as denúncias afirmando que o ator fazia "avanços inapropriados" e criava um ambiente de trabalho tóxico.