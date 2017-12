Lateral do Coritiba pode ser contratado pelo Atlético-PR

Twitter da ESPN divulga o prêmio para Carleto (foto: Reprodução/Twitter)

O lateral-esquerdo Thiago Carleto, 28 anos, tem contrato encerrando com o Coritiba no final de 2017. O jogador vai ficar livre no mercado e revelou que tem propostas de outras equipes, mas não citou nomes. Segundo a ESPN Brasil, os clubes que fizeram ofertas pelo jogador são Atlético Paranaense, Cruzeiro e Chapecoense.

“Eu posso dizer que essa semana defino a minha vida. No Coritiba, é bem difícil e, provavelmente, não fique. A gente teve três conversas e não chegou a um acordo, devido também à situação política do clube, com a mudança de diretoria”, afirmou o jogador, para a ESPN Brasil. “Não vou mentir que tenho propostas no papel e que a gente está priorizando meu futuro. Não sou mais um jogador tão novo e tenho família. Tenho que pensar nos próximos três anos de contrato. Está quase tudo encaminhado, mas nada assinado”, declarou o lateral.

Nessa segunda-feira (dia 4), Carleto recebeu o prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet 2017. “Fico feliz, graças a Deus, um ano que começou desacreditado, mas sabia que seria um ano bom para mim. Agradeço ao Coritiba que abriu as portas para mim. Estou muito feliz em saber que o Carleto voltou ao cenário do futebol brasileiro e mundial. Espero que 2018 seja ainda melhor e vou trabalhar ainda mais”, encerrou.