Gaeco apreende máquinas caça-níqueis, dinheiro e carros em operação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná apreendeu, na última sexta-feira, 1º de dezembro, 14 máquinas caça-níqueis, R$ 3,3 mil em espécie e 16 veículos pertencentes a investigados em atividades relacionadas à exploração de jogos.



O balanço é resultado de operação que investiga a prática de corrupção, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar, inclusive com montagem de máquinas caça-níqueis, envolvendo inicialmente dois empresários do ramo ilegal, seus familiares, empresas e dois policiais militares. Ainda estão sendo contabilizados os valores apreendidos nas contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas. O bloqueio dos bens foi determinado pela Justiça, a pedido do MPPR. Também foram apreendidos telefones celulares e documentos comprobatórios dos crimes praticados.



A partir de 11 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba, os itens foram apreendidos nos bairros Cidade Industrial, Capão Raso, Pinheirinho e Alto Boqueirão, em residências, escritórios e outros locais destinados a jogos e à montagem de máquinas caça-níqueis.