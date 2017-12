Deborah Secco comemora dois anos de Maria Flor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Deborah Secco, 38, e seu marido, Hugo Moura, comemoraram o aniversário de dois anos da filha, Maria Flor. A festa no Rio de Janeiro reuniu cerca de 200 familiares e amigos do casal na tarde de domingo (2). Com o tema "Casa da Minnie", a celebração teve direito à sala da personagem, que tinha uma lareira com árvore de Natal, além do quarto da ratinha e da cozinha, com direito à geladeira e fogão, num espaço com personagens vivos. Nesta segunda (4), a atriz usou sua conta no Instagram para homenagear a filha. "Você é tão mais incrível do que eu poderia imaginar. Quando achei que minha missão era te ensinar sobre as coisas do mundo, descubro que você me ensina diariamente como ser uma pessoa melhor. Te amo muito. Parabéns e obrigada por esses dois aninhos!!" No cardápio, além de guloseimas, como hambúrguer, pizza de tapioca, cachorro-quente e pipoca, teve até croquete de feijoada, bolinha de queijo, camarão empanado, buffet japonês e cupcake de churros. A festa foi organizada por Roberta Niemeyer, que já foi a responsável pelas festas dos filhos dos casais Angélica e Luciano Huck e Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.