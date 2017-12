Parque de Vila Velha tem horário especial na temporada de verão

(foto: Pedro Ribas/AEN)

O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, vai atender o público em horários diferenciados durante essa temporada de verão. A partir de 8 de dezembro e até 18 de fevereiro do ano que vem, o parque estará aberto de quarta-feira a segunda-feira (fechado apenas nas terças-feiras para manutenção), das 8h30 às 15h30. Estará aberto, inclusive, nos feriados de Natal e Ano Novo e na terça-feira de carnaval (13 de fevereiro).

“Historicamente esse período é o que tem mais demanda de visitantes e por isso vamos trabalhar em esquema de plantão todos os dias para melhor atender a população”, explica o diretor de biodiversidade e áreas protegidas do IAP, Guilherme Vasconcellos.

Durante esse período, grupos menores de 15 pessoas não precisarão fazer o agendamento prévio com guias, que também trabalharão em esquema de plantão para atender todos os visitantes. O valor que será cobrado diretamente pelos guias é de R$ 10 para cada visitante.

Já grupos acima de 15 pessoas devem realizar o agendamento da visita com 10 dias de antecedência através do e-mail do parque e a contratação do guia. Nesse caso, o valor pode variar de acordo com o guia contratado.

CAPACIDADE – Mesmo estando aberto durante a temporada, a Unidade de Conservação pode encerrar as atividades de visitação assim que atingir sua capacidade máxima (800 pessoas por dia). “É importante que as pessoas cheguem cedo para aproveitar o dia no parque e também garantir sua visita. Se atingirmos a capacidade máxima precisamos fechar para garantir que não ocorram prejuízos ao ecossistema do local”, explica Juarez Baskoski, gerente do parque.

PARQUE - O Parque Estadual de Vila Velha tem como gestor o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e foi criado em 1953 para preservar as formações de arenito e os campos nativos do Paraná. Tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, tem mais de 3 mil hectares e diversas atrações, entre elas os Arenitos, Furnas e a Lagoa Dourada.

Entre a fauna do parque, já foram encontradas muitas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, como o lobo-guará, bugio-ruivo, tamanduá-bandeira, jaguatirica e aves como a andorinhão, águia-cinzenta, papagaio-de-peito-roxo, galito, caminheiro-grande e noivinha-de-rabo-preto.

SERVIÇO

Dias de visitação: De quarta à segunda -feira, finais de semana e feriados

Horário de visitação: das 8h30 às 15h30, com permanência permitida até as 17h30.

O Parque fecha ao atingir a capacidade máxima (800 pessoas por dia).

Localização: BR-376, km 515 - Jardim Vila Velha, Ponta Grossa – Paraná.

Ingressos: R$ 10 para Arenitos e R$ 8 para Lagoa Dourada e Furnas, além do valor do guia que deve ser contratado diretamente.



Meia entrada para estudantes brasileiros mediante apresentação de carteirinha, funcionário público, doadores de sangue e moradores de Ponta Grossa com apresentação de comprovante de residência. Menores de 6 anos e acima de 60 não pagam.

E-mail: pevilavelha@iap.pr.gov.br