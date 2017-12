Segundo dia do vestibular da UEL termina com abstenção de 5,5%

(foto: UEL)

O segundo dia da 2ª fase do Vestibular 2018 da UEL registrou a abstenção de 467 estudantes, o equivalente 5,55% dos 8.421 estudantes que passaram para esta etapa. O índice de desistentes ficou dentro da média histórica. Nesta segunda-feira (4), os vestibulandos fizeram as provas de Conhecimentos Específicos, contendo 12 questões discursivas sobre Artes, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa/Literaturas em Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. A prova trouxe conteúdo de três disciplinas, dependendo do curso escolhido.

Segundo a diretora pedagógica da Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, professora Michele Sales El Kadri, a proposta da prova é avaliar a capacidade do estudante em interpretar e fazer crítica. Todas as questões são dissertativas, sendo que o candidato tem um limite de até 20 linhas para demonstrar competências.

Ela explica que a correção é feita por uma equipe de professores que consideram uma grade, ou seja, parâmetros a serem avaliados. Para obter uma nota maior, o candidato deve demonstrar profundidade, abordando detalhes em sua resposta. Cada prova é corrigida por, pelo menos, dois avaliadores. Dependendo do resultado, a prova passa ainda por uma terceira avaliação.

ÚLTIMO DIA - Nesta terça-feira (5), último dia do concurso, serão aplicadas as Provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico. Os estudantes deverão comparecer à UEL nos dois períodos. As provas serão realizadas das 8 às 11 horas e das 14 às 18 horas.

Esta prova tem o objetivo de mensurar a habilidade do candidato para o desenvolvimento de atividades desenvolvidas nestas graduações. Candidatos ao curso de Artes, por exemplo, necessitam ter noções de perspectiva, escala e desenho. Estudantes podem ter mais informações sobre características da prova no Manual do Candidato, na página da Cops (www.cops.uel.br.)

Resultado - Este ano a Universidade oferece 2.482 vagas, em 53 cursos de graduação, sendo que outras 598 são oferecidas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU). O resultado do Vestibular será publicado no dia 24 de janeiro, ao meio dia, no site www.cops.uel.br.

