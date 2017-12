Paraná x Atlético-MG no Couto Pereira, pela Copa do Brasil 2017 (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube está garantido na Copa do Brasil de 2018. A classificação foi pelo ranking da CBF. A Federação Paranaense de Futebol tem direito a três vagas na competição nacional. Essas três ficaram com os melhores do campeonato estadual em 2017: Coritiba, Atlético-PR e Cianorte.

Além dos classificados por competições estaduais, mais dez equipes entram na Copa do Brasil pelo ranking. O Paraná é o 28º colocado nessa lista. Clique aqui para ver a tabela completa no site da CBF.

Em 2017, a Copa do Brasil rendeu R$ 3,4 milhões em cotas de TV ao Paraná Clube: R$ 300 mil pela 1ª fase, R$ 375 mil pela 2ª, R$ 810 mil pela 3ª, R$ 900 mil pela 4ª e R$ 1,05 milhão pelas oitavas. Além disso, há o lucro com as bilheterias.

Além do Paraná, entraram na Copa do Brasil via ranking da CBF: Atlético-GO, Boa Esporte, Bragantino, Figueirense, Joinville, Juventude, Londrina, Náutico e Oeste.



OS PARTICIPANTES DA COPA DO BRASIL 2018

ACRE: Atlético e Rio Branco

ALAGOAS: ASA, CRB e CSA

AMAPÁ: Santos

AMAZONAS: Manaus e Nacional

BAHIA: Bahia, Fluminense de Feira, Vitória e Vitória da Conquista

CEARÁ: Ceará, Ferroviário e Floresta

DISTRITO FEDERAL: Brasiliense e Ceilândia

ESPÍRITO SANTO: Atlético Itapemirim

GOIÁS: Aparecidense, Atlético, Goiás e Vila Nova

MARANHÃO: Cordino e Sampaio Corrêa

MATO GROSSO DO SUL: Corumbaense e Novoperário

MATO GROSSO: Cuiabá, Dom Bosco, Luverdense e Sinop

MINAS GERAIS: América, Atlético, Boa Esporte, Caldense, Cruzeiro, Uberlândia e URT

PARÁ: Independente, Remo e Paysandu

PARAÍBA: Botafogo e Treze

PARANÁ: Atlético, Cianorte, Coritiba, Londrina e Paraná

PERNAMBUCO: Náutico, Salgueiro, Santa Cruz e Sport

PIAUÍ: Altos e Parnahyba

RIO DE JANEIRO: Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Vasco e Volta Redonda

RIO GRANDE DO NORTE: ABC, América de Natal e Globo

RIO GRANDE DO SUL: Aimoré, Caxias, Grêmio, Internacional, Juventude e Novo Hamburgo

RONDÔNIA: Real Ariquemes

RORAIMA: São Raimundo

SANTA CATARINA: Atlético Tubarão, Avaí, Brusque, Chapecoense, Criciúma, Figueirense e Joinville

SÃO PAULO: Bragantino, Corinthians, Internacional de Limeira, Ituano, Oeste, Palmeiras, Ponte Preta, Santos, São Caetano e São Paulo

SERGIPE: Confiança e Itabaiana

TOCANTINS: Interporto