Palmeiras e Cruzeiro lideram o ranking da CBF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (4) o ranking nacional de clubes que valerá para as competições de 2018. O Palmeiras, mesmo sem ter conquistado nenhum título na temporada, aparece como líder ao lado do Cruzeiro, ambos com 15.288 pontos. Já o Corinthians, campeão brasileiro em 2017, caiu da quarta para a sexta colocação.

O líder do ranking divulgado no ano passado, que valeu para os torneios de 2017, foi o Grêmio, que na nova relação aparece em terceiro lugar. Já o Palmeiras, vice-campeão brasileiro, subiu de segundo para primeiro, enquanto o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil e quinto colocado do Brasileirão, saltou da sexta posição também para o topo do ranking.

Confira o top 10 do ranking de clubes da CBF para 2018:

1. Palmeiras - 15.288 pontos

1. Cruzeiro - 15.288 pontos

3. Grêmio - 15.092 pontos

4. Santos - 14.884 pontos

5. Atlético-MG - 14.312 pontos

6. Corinthians - 14.076 pontos

7. Flamengo - 12.796 pontos

8. Botafogo - 11.958 pontos

9. Atlético-PR - 11.718 pontos

10. Internacional - 11.368 pontos