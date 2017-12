Novo biarticulado entra em teste com passageiros nesta terça-feira

Um novo ônibus biarticulado da empresa Scania entrará em teste com passageiros nesta terça-feira (5/12), na linha Santa Cândida-Capão Raso. O ônibus foi desenvolvido especialmente para as especificações de Curitiba. Até agora, apenas a Volvo fabricava biarticulados no padrão da cidade.

O biarticulado da Scania começará a transportar passageiros às 5h10, partindo do Terminal Capão Raso. O ônibus deverá ser recolhido às 9h, no mesmo terminal. Nas próximas semanas, o ônibus circulará em horário operacional completo.

“Destacamos como área de testes iniciais a linha com maior demanda da cidade, num horário de pico de passageiros, para que tenhamos uma noção das capacidades do veículo”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Concorrência

A aparência do ônibus é a mesma dos biarticulados da capital paranaense, 28 metros de comprimento, capacidade para 270 pessoas e motor Euro 5 a diesel. “A entrada de mais um concorrente no mercado é saudável para o sistema, pois além das condições técnicas diferenciais, pode baixar o valor dos veículos”, avalia o presidente da Urbs.

Antes de entrar em operação, a equipe técnica da Urbs avaliou as especificações do veículo Scania para conferir se realmente estavam adaptados para as condições da cidade, como por exemplo, modulação das portas, acessibilidade, dispositivos de segurança e embarque em nível, que é um dos grandes diferenciais do transporte coletivo de Curitiba.

Até agora, as avaliações foram feitas com testes de circulação do veículo nas canaletas, fora do horário de pico, com simulações operacionais que incluíram paradas em estações-tubo. Nesta etapa, será avaliado o desempenho do veículo com passageiros, quando fica mais pesado, além de itens como conforto tanto dos passageiros quanto dos motoristas.

O ônibus ficará em teste na linha Santa Cândida-Capão Raso até fevereiro, tendo como responsável a empresa Viação Cidade Sorriso. Após o prazo, a Scania poderá determinar outra empresa para testes e, consequentemente, outra linha.

Executivos da empresa apresentaram o modelo do biarticulado ao prefeito Rafael Greca em 22 de novembro. Na ocasião, o prefeito foi informado de que é possível testar um modelo movido a gás natural. “Determinei que a Urbs faça estudos para avaliar o custo-benefício do gás natural em nossa frota”, disse Greca.

Novos ônibus

Em março, serão entregues 25 novos biarticulados como programa de renovação da frota do transporte coletivo da cidade. Até 2020 serão, no mínimo, 450 ônibus novos em circulação.

A Urbs definirá as especificações técnicas dos veículos que serão adquiridos diretamente pelas empresas. “A Urbs determina o modelo, e os critérios técnicos e a obrigação das empresas é adquirir e entregar para a cidade os veículos que atendam as normas exigidas”, explica o presidente da Urbs.