Aos 38 anos, Leonardo Silva renova com o Atlético-MG

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 38 anos de idade, o zagueiro e capitão Leonardo Silva ficará no Atlético-MG por pelo menos mais uma temporada. Nesta tarde de segunda-feira, o jogador teve seu contrato prolongado com o time mineiro, agora válido até o final de 2019. O novo vínculo com o clube já foi divulgado no BID da CBF.

Acostumado a ser um dos pontos fortes no jogo aéreo atleticano, Léo Silva teve um ano atípico e pouco balançou as redes. Também por causa das lesões, o zagueiro entrou em campo por 38 vezes em um total de 71 partidas oficiais do clube na temporada, marcando apenas um gol, que aconteceu diante do Coritiba, já na reta final do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Léo já marcou 29 gols com a camisa atleticana e é o maior zagueiro artilheiro do clube. Em sete anos, o capitão já realizou mais de 300 partidas e levantou sete títulos com o Atlético-MG, sendo quatro estaduais, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e a inédita Copa Libertadores.