SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O "MasterChef Profissionais" terá uma final masculina nesta terça-feira (5). Pablo Oazen e Francisco Pinheiro disputam prêmio de R$ 200 mil, uma viagem para Dubai, nos Emirados Árabes, com hospedagem e direito a um acompanhante. Essa é a segunda temporada do programa de culinária da Band, exibido às terças, às 22h30. Na primeira edição, Dayse Paparoto foi a vencedora ao derrotar Marcelo Verde. Os dois cozinheiros chegam à final depois de eliminarem a chef Irina Cordeiro, que teve problemas ao preparar um Turducken -peru recheado com carne de pato e frango. Irina agradeceu a oportunidade e afirmou que seu choro era de alegria e que Francisco deveria vencer o reality. "Ele não tem elegância só na cozinha, tem elegância como pessoa." Além da torcida de Irina, Francisco foi apontado pelo público como o mais cotado a levar o título no início do programa. "O sentimento é de dever cumprido, de que a história valeu a pena." O chef ainda revelou que sempre teve um cuidado especial com tudo que Paola lhe disse ao longo do programa. "Tudo o que ela falava, eu anotava, ficava estudando em casa, dormia mal, fiquei tenso, não era uma coisa muito fácil", afirmou. Seu concorrente, Pablo diz que "levou muito na cabeça até encontrar o seu caminho". Para ele, disputar o título com Francisco é inexplicável. "Ele cozinha muito, é muito técnico e merecedor de estar na final." O cozinheiro ainda afirma que está difícil controlar a ansiedade. "Sonho com o programa, com a Paola, com o Jacquin. Sonho até que Ana Paula está fazendo a contagem regressiva. É uma expectativa muito grande", conta. Caso seja declarado campeão, ele já sabe o que fará com o prêmio. "Tenho dois negócios e pago empréstimo pelo investimento de ambos. Quero quitar uma parte desse investimento. A outra parte vou utilizar para viajar com a família." Além do dinheiro e da viagem para Dubai, o vencedor também receberá um kit de produtos Tramontina e o troféu de "MasterChef Profissional". Os dois finalistas também serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para compras com o cartão Carrefour. PRIMEIRA EDIÇÃO? A vencedora da primeira edição do programa foi Dayse Paparoto. Ela contou à reportagem que quitou seu apartamento com o prêmio do reality, mas que sua vida não mudou. Com 14 anos de carreira na cozinha, ela afirma que não tem mais o deslumbre dos cozinheiros amadores das edições regulares do "MasterChef": "Acham que a cozinha é um conto de fadas." Paparoto chamou atenção do público após ser alvo de atitudes machistas e misóginas dos competidores. Durante a primeira prova, a chef não aprovou as ordens de Ivo Lopes, capitão da equipe. Ao ser questionado, ele respondeu que ela deveria varrer o chão. No depoimento sobre o episódio, Lopes afirmou ainda que é mais difícil trabalhar com mulheres na cozinha porque elas são mais frágeis.