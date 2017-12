Reunião termina sem definição sobre futuro de Valentim no Palmeiras

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Terminou "sem definição" a reunião entre Alberto Valentim, o diretor de futebol Alexandre Mattos e o gerente Cicero Souza, ocorrida na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol, o CT do Palmeiras. O técnico-interino da equipe neste fim de temporada prometeu refletir sobre o convite para permanecer na comissão técnica de Roger Machado. Os diretores reiteraram o desejo de contar com Alberto Valentim no ano que vem, mas o auxiliar palmeirense na conquista do título brasileiro de 2016 preferiu não responder de maneira imediata. O interino, que saiu satisfeito com a conversa desta segunda, de acordo com pessoas próximas ao profissional, prometeu retornar com uma decisão nos próximos dias. Publicamente, Alberto Valentim manifestou nas últimas semanas o desejo de ser treinador de uma equipe de Série A na próxima temporada. O interino é monitorado por Sport e Atlético-PR para 2018, mas ainda não recebeu qualquer proposta concreta até esta segunda-feira. Pessoas ligadas ao treinador creem que, caso venha o convite de um dos dois clubes, Valentim vai deixar o Palmeiras em 2018. No entanto, o próprio técnico-interino abriu a possibilidade de seguir no clube alviverde. Em entrevista concedida depois do jogo de domingo contra o Atlético-PR, Valentim traçou dois fatores como importantes para o "fico": a relação com o Palmeiras e a possibilidade de trabalhar com Roger Machado, contratado recentemente para assumir a equipe alviverde "O fato de talvez amanhã eu decidir continuar como auxiliar é porque se trata de Palmeiras. Um clube que eu gosto, com um treinador que tem ideias parecidas com as minhas ]Roger Machado], o que vai fazer com que eu o ajude. Vamos estar juntos nesse processo caso eu fique. Se eu estender minha função de auxiliar, é porque se trata do Palmeiras. Caso contrário, não seguiria", afirmou.