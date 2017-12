Rússia repassará instruções a torcedores brasileiros para a Copa-18

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Para evitar problemas diplomáticos, a Rússia informou nesta segunda-feira (4) ao Brasil que irá repassar orientações aos turistas brasileiros que entrarem no país para acompanhar a Copa do Mundo. Em reunião com o presidente Michel Temer, o secretário do conselho de segurança russo, Nikolai Patrushev, discutiu medidas de segurança dos torcedores brasileiros durante o evento internacional. Segundo relatos de presentes, ficou combinado que o país europeu irá repassar uma espécie de cartilha de instruções, com informações sobre regras, costumes, idioma e também para identificação de atitudes suspeitas. A ideia é que o Ministério do Esporte organize as informações e as distribua aos turistas brasileiros antes de junho, quando terá início a competição mundial. Para a Copa do Mundo de 2014, o governo brasileiro preparou também uma cartilha para turistas com orientações sobre segurança, defesa do consumidor e prevenção e combate ao turismo sexual. Na mesma época, a Fifa divulgou outro material que causou polêmica. Nela, a entidade do futebol afirmava que os brasileiros não tinham pontualidade e não tinham educação no trânsito. No ano passado, para a Olimpíada do Rio de Janeiro, o governo brasileiro divulgou material para ajudar a população a identificar possíveis ameaças terroristas.