Daniel Galera estreou com o livro de contos ‘Dentes guardados’ (2001) (foto: Henrique Fanti/divulgação)

O romancista e tradutor Daniel Galera encerra, amanhã, a temporada 2017 do projeto ‘Um escritor na Biblioteca’. O evento acontece no auditório da Biblioteca Pública do Paraná, às 19h30, com entrada gratuita. O jornalista Christian Schwartz faz a mediação do bate-papo, em que o convidado fala sobre suas experiências literárias.

Nascido em São Paulo, em 1979, Daniel Galera estreou com o livro de contos Dentes guardados (2001), publicado pelo selo independente Livros do Mal. Também é autor dos romances Até o dia em que o cão morreu (2003), Cordilheira (2008), que venceu o prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional, Mãos de cavalo (2006) e Barba ensopada de sangue (2012), vencedor do prêmio São Paulo de Literatura 2013. Sua obra mais recente é Meia-noite e vinte (2016).

Galera tem livros publicados na Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, Argentina, Portugal, Romênia e Holanda. Como tradutor, verteu para o português livros de Irvine Welsh, David Foster Wallace, Hunter Thompson, entre outros autores.

O projeto

‘Um Escritor na Biblioteca’ é um projeto realizado pela Biblioteca Pública do Paraná na década de 1980 e retomado em 2011, com a participação de autores brasileiros de variadas gerações, entre os quais Affonso Romano de Sant’Anna, Elvira Vigna, Milton Hatoum, Luci Collin, Joca Reiners Terron, Reinaldo Moraes, Cristovão Tezza e Ana Miranda. Os depoimentos são gravados e, posteriormente, publicados no jornal Cândido e editados em formato de livro pelo Núcleo de Edições da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

Serviço

‘Um escritor na Biblioteca’, com Daniel Galera

Quando: Dia 5 de dezembro, às 19h30,

Onde: auditório da BPP

R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba/PR

Quanto: Entrada franca

Mais informações: (41) 3221-4974

Fonte: BPP