Comércio de Curitiba já tem movimento até 50% maior

Movimento no Centro cria expectativa de um final de ano melhor (foto: Franklin de Freitas)

Desde a sexta-feira passada o comércio de Curitiba está de portas abertas até mais tarde para as vendas de final de ano. Mas o movimento maior já é sentido desde final de novembro. Uma loja na Rua XV, por exmplo, já registra um fluxo 50% maior de clientes desde a última semana do mês passado. A expectativa do comércio é grande, até por causa do grande número de atrações de Natal programados para este ano. Só com turistas o comércio deve arrecadar R$ 130 milhões.

A estimativa é o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. “O turista que procura um destino para viagem nesta época do ano espera uma decoração e uma programação de acordo”, ponderou a presidente do Instituto, Tatiana Turra. Para Tatiana é importante posicionar a cidade como destino turístico para a época, terreno em que já foi protagonista no passado.

O clima de Natal para este ano tem sido positivo para o comércio em geral, de acordo com o presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Gláucio Geara, tendo incentivado comerciantes, lojistas e shoppings a decorarem seus estabelecimentos. “A Prefeitura de Curitiba teve a sensibilidade de resgatar esta tradição de Natal”, avaliou Geara.

A programação natalina também se estende para além do Centro o que, na opinião de Geara, foi uma decisão acertada. “Curitiba hoje não tem uma concentração de compras somente no Centro, os novos eixos de comércio se deslocaram para diversos bairros populosos, fazendo com que os moradores façam suas compras nos comércios locais”, analisou.

Atrativo

No coração da cidade, a Rua XV de Novembro, os comerciantes comemoram a retomada da festa de Natal. A gerente da Casa das Canetas, Eliane Pereira da Luz, salientou que no mês de novembro o fluxo de pessoas já aumentou cerca de 50% em relação ao mesmo mês do ano anterior. “Acho que a decoração de Natal é um atrativo, algo diferente”, comentou.