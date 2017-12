Neymar junta uma seleção mundial de futebol no seu “amigo secreto”

A Fundação Neymar Jr. tem uma série de projetos em execução e um deles será a realização do show, dia 19, no Allianz Parque, sob o título ‘Feliz Natal Brasil – Believe’ e com a participação de vários artistas. Claudia Leitte, Anitta, Thiaguinho e Alexandre Pires, entre eles. A novidade é que o SBT entrou no jogo, em esquema de parceria. Além da promoção, todo o espetáculo irá ao ar no sábado, 23. Ponto 2, como outra iniciativa da mesma fundação, é a realização de uma brincadeira de “amigo secreto”, do Neymar com os parceiros amigos que fez no futebol ao longo da sua carreira. Messi, Ganso, Marquinhos, Luisito Suarez, Philippe Coutinho e tantos outros, através de gravações já realizadas em Barcelona, Liverpool, Sevilha, São Paulo, Rio, Paris, Santos e vários outros lugares. Isto também será transformado em especial no SBT, mesclando em sua exibição outras ações que o Instituto Neymar Jr. vem realizando no mundo afora.

Últimos dias

Amaury Junior inicia nesta terça a última semana como contratado da Rede TV!. Serão completados 15 anos de exibição de programas, para depois retornar à Band, seu antigo ninho.

Passo seguinte

Também nesta semana, Amaury deve ter uma reunião definitiva na Band, para decidir o que resta em relação a sua estreia. Que será em janeiro, logo na primeira ou segunda semana, não há dúvida nenhuma.

Nas costas dele

Carlos Alberto de Nóbrega foi transformado no “bandido” da vez. Porque Moacyr Franco foi demitido do SBT, jogaram na conta dele. Porque um dos seus filhos teve problemas no casamento, a mesma coisa. Irresponsabilidade pura.

Combinado assim

Boa parte da produção do ‘Programa do Porchat’ terá seu contrato de trabalho encerrado no dia 18. Com a promessa que todos serão chamados de volta 60 dias depois, no retorno das atividades para o ano que vem.

Dúvida

Faltando poucos dias para o seu encerramento na Band, ainda há uma dúvida quanto à data de exibição do último episódio do ‘Exathlon’. Pode ser na quinta, 14, quando terá mais tempo de duração, ou na sexta, 15, no horário da reprise do ‘Pânico’.

Dia de trabalho

Nesta quarta-feira, Gugu Liberato deve gravar mais um programa e cabeças de outros para exibição até o fim do mês. Ontem, ele retornou de Las Vegas, depois de fazer entrevista com ‘Mister M’, em delicada situação de saúde.

Passo seguinte

Além dessas gravações de amanhã, a participação do Gugu no ‘Família Record’ só será confirmada havendo a renovação de contrato. De quinta em diante, nada se pode afirmar ainda sobre o seu futuro. Na Record, como apresentador de formato, ele não aceitará continuar.

Situação hoje

Fora Gugu, de acordo com a Record, aqueles com contrato a vencer nos próximos 60 dias, já estão apalavrados, acertados e por assinar. Por aí entenda-se, Xuxa, Faro, César Filho e Ticiane Pinheiro. Para o ano que vem, Ana Hickmann, Justus e Mion.

Cinema

Logo na sua primeira semana de exibição, ‘Os Parças’, trabalho de Tom Cavalcante, apareceu na lista como filme nacional mais visto. E em terceiro lugar na classificação geral.

Em cima disso

Aldo Grisi é um dos mais satisfeitos com a indicação do “Bingo”, que conta a história do palhaço Bozo, para concorrer ao Oscar 2018. Durante as filmagens, houve a possibilidade de usar as lentes alemãs Hawk Anamórficas, que ele trouxe para o Brasil.

Depois de lançar um livro, domingo em São Paulo, Marina Ruy Barbosa (foto) já está de volta às gravações da novela ‘Deus Salve o Rei’ nos Estúdios Globo, no Rio.

Bate – Rebate

Ontem, oficialmente, foi o primeiro dia de André Aguera à frente da Vice-Presidência Executiva do Grupo Bandeirantes. Vai ter muito trabalho pela frente...

...Aguera ocupa um posto que desde 2015 era de Marcelo Meira. Meira deixou a Band na semana passada.

O espetáculo ‘Lili Carabina’, uma adaptação de Julio Kadetti da obra de Aguinaldo Silva, encerrou temporada levando quase 8 mil pessoas ao Teatro Jaraguá...

...A protagonista Viviane Araújo agora sai de cena por causa de compromissos ligados ao carnaval, mas a peça voltará a SP ainda no primeiro trimestre de 2018.

Na aberta, a Band transmite hoje Bayern e PSG, a partir das 17h15. E amanhã, no mesmo horário, Real Madrid x Borussia.

Carol Dias apareceu domingo no ‘Pânico na Band’, porém, não se trata de uma participação nos últimos momentos do programa. Era material de “gaveta”. A modelo, segundo sua assessoria, agora está voltada para um trabalho no Youtube.

· Felipe Andreoli e a youtuber Nyvi Estephan serão os apresentadores do prêmio “eSports Brasil”, dia 19, na Fundação Bienal de São Paulo...

· ...É mais uma iniciativa da área de Esporte da Globo em parceria com a Go4it a fim de impulsionar a indústria brasileira de esportes eletrônicos. Transmissão do Sportv.

C’est fini

O ex-boxeador Popó será o entrevistado de Danilo Gentili no ‘The Noite’ desta quarta-feira, pelo SBT. Uma conversa sobre aposentadoria dos ringues - “Não tem mais como trocar soco com meninos” -, família - “Dormi no chão até os 23 anos. Falei ‘vou pagar a casa da minha mãe’”, e convites para voltar à política - “Não sei, não é minha prioridade”, entre outros temas. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!