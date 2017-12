Projetor da estufa do Jardim Botânico furtado na noite de domingo

A iluminação cênica da estufa do Jardim Botânico foi alvo de furto e vandalismo. Na noite de domingo, criminosos furtaram um projetor de LED e arrebentaram os cabos de energia comprometendo a iluminação do lado direito da estufa. De acordo com o Departamento de Iluminação Pública, o prejuízo estimado é de R$ 20 mil. O equipamento furtado é um dos seis projetores Color Blast responsáveis pela iluminação cênica do espaço. Além do Botânico, desde o início do ano, a Prefeitura já registrou 50 furtos de luminárias e 20 postes vandalizados, todos na ciclovia da Linha Verde. O prejuízo até agora com os furtos e vandalismo soma R$ 94,1 mil.