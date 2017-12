No Paraná, 37 municípios se inscrevem para receber profissionais extras

O Ministério da Saúde reabriu ontem as inscrições para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País para chamada do novo edital do Programa Mais Médicos. Os candidatos terão até às 18 horas de hoje para se inscreverem, através do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP) no site do Mais Médicos. Os profissionais deste novo edital vão atender a 557 municípios brasileiros. No Paraná são 37 municípios. A partir da segunda semana de 2018, está prevista a apresentação dos profissionais nos municípios, para homologação e início das atividades no começo do ano que vem.