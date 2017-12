Correr pode melhorar o desempenho na carreira e nos negócios

Especialistas afirmam que existem aspectos comuns entre a prática constante de atividades físicas e o dia a dia no trabalho, tais como: disciplina, paciência, planejamento estratégico e logístico, saúde financeira, metas, reuniões produtivas, decisões, perseverança, socialização e liderança. Alguns executivos levam isto a sério, a exemplo de Antonio Rocha, Superintendente do Setcepar-Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado do Paraná, corredor há 15 anos e com extensa trajetória na área de logística.

Quando e como começou a participar de corridas e atividades de longa duração?

AR-Comecei há uns quinze anos, após algumas lesões e exercícios errados em academia, que me obrigaram a muitas horas de fisioterapia e por sugestão médica iniciei como corredor de rua. Atualmente faço, pelo menos, uma corrida oficial por mês.

Como na prática funciona a aplicação destes conceitos de corrida nos negócios e na carreira?

AR-Correr me permite deixar minha mente livre. Nada parece impossível. Nada é inalcançável, declarou certa vez a fundista norte-americana Kara Goucher. Treinar, ter uma dieta equilibrada e descansar bem formam a tríade do atleta que busca melhora de performance. Capacitação, equilíbrio e resiliência, planejamento, visão e conhecimento do seu negócio, transformam o profissional em vencedor. Essas definições demonstram a relação entre a vida profissional e o ‘hobby’ que você adota para equilibrar as duas demandas, promovendo o estímulo a uma vida ativa.

Como é a sua rotina e preparo físico nessas corridas?

AR-Treino normalmente duas a três vezes por semana com acompanhamento e orientação de um ‘personal’. Importante conhecer seu copo, suas limitações e ir evoluindo gradativamente, comecei com caminhadas e fui evoluindo nas corridas primeiro em 5 km e depois nos 10 km. Tento minimizar os sintomas causados pelos períodos de lesões, e faço duas avaliações cardiológicas por ano, avaliações estas que me orientam em velocidade média e máxima, e tempo de recuperação em uma corrida, assim consigo dosar o corpo em função do percurso da corrida.

Quais dicas e recomendações?

AR-Começar devagar, não atropelar, sugiro iniciar em grupos e, se possível, sempre com algum orientador, escolher os dias e horários que você possa correr e se desligar da vida profissional e, também, sem prejuízo à vida profissional. Importante escolher um tênis apropriado ao seu peso e ter indicadores de seus treinos e corridas para avaliar a evolução da performance.

CURTAS: Brasil terá primeiro curso Superior Tecnológico de Educador Social.Graduação é uma iniciativa da Uninter e é ofertada na modalidade a distância para todo o país. Com o objetivo de ampliar conhecimentos e qualificar ainda mais a atuação de educadores sociais em todo o país, o Centro Universitário Internacional Uninter lançou o primeiro curso Superior Tecnológico de Educador Social. A graduação, inédita no Brasil, será ofertada na modalidade a distância a partir de 2018, nos mais de 490 polos de apoio presencial da instituição.

Advogadas alertam empresas que registro no CRA-PR nem sempre é obrigatório. Empresas paranaenses vêm recebendo ofícios do Conselho Regional de Administração do Paraná – CRA-PR, notificando-as a proceder ao registro naquele conselho no prazo de 15 dias a partir do recebimento, sob pena de serem autuadas. De acordo com a advogada Michelle Pinterich, da SPTB Advocacia, boa parte das empresas notificadas pelo CRA-PR é composta por holdingspuras, que se dedicam à administração de bens próprios e à participação no capital social de outras empresas.

FRASE:

“Os homens em decadência vivem recordando-se de eles vieram;os homens em ascendência apenas precisar saber aonde vão”

(José Engenieros)

