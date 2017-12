Cimenteira anuncia novo investimento de R$ 113 milhões

A indústria Supremo Secil Cimentos vai investir mais R$ 113 milhões no Paraná. Ontem, o governador Beto Richa recebeu os diretores da empresa, Luís Nabais e Luiz Eduardo Taliberti, que lhe apresentaram o novo aporte para a planta de Adrianópolis, no Vale do Ribeira. A empresa é apoiada pelo programa Paraná Competitivo desde 2011 e iniciou a produção no Estado em 2015.

Segundo os empresários, com mais esses recursos, a unidade do Paraná será a mais moderna do Brasil e com alta performance ambiental. Os novos investimentos são divididos em compra de equipamentos (R$ 77,8 milhões), adoção de combustíveis alternativos (R$ 12,7 milhões), instalação de segunda linha de ensacamento (R$ 20,5 milhões) e projetos para a redução de emissão de gases poluentes (R$ 2,7 milhões).

A cimenteira já investiu R$ 1,2 bilhão no Paraná e atualmente gera cerca de 500 empregos diretos e indiretos. Os novos investimentos vão criar 220 novos postos de trabalho na fase de obras, podendo alcançar pico de 830 empregos. Adrianópolis já foi uma das cidades de menor Índice de Desenvolvimento Humano no Estado.