“Crise é pontual”, diz ministro da Saúde

Em entrevista ao canal Globo News, o ministro da saúde, Ricardo Barros, afirmou que a situação da fila de espera do SUS é algo “pontual”, reflexo de estados e municípios que não cumprem sua parte da maneira adequada no atendimento à população e também um problema decorrente da própria forma de organização do sistema.

“Esta crise é pontual. Nós temos um sistema de saúde descentralizado. Os municípios e estados são responsáveis pela execução da saúde lá na ponta. Há municípios fazendo muito bem o seu trabalho e outros não”, afirmou Ricardo Barros, que em seguida fez uma espécie de mea culpa apontando problemas no próprio sistema. “Muitas vezes, uma mesma pessoa está em mais de uma fila. Então, até que a gente termine a informatização de todo o sistema de saúde, até o fim de 2018, não teremos como ajustar isso”, disse.