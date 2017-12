Maria-Fumaça histórica 'desfila' nos trilhos de Curitiba

Maria Fumaça enfeitada para o natal "desfila" por Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Desde o final da semana passada, a passagem de um trem pelos bairros de Curitiba chama a atenção. É uma Maria-Fumaça construída em 1950, única em atividade na América Latina e que faz parte do acervo da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, do Estado de Santa Catarina. Numa promoção da concessionária Rumo, ela percorre bairros de Curitiba com luzes de Natal.

A locomotiva fez seu "desfile" por Curitiba de sexta-feira até ontem, nos trechos entre a Capital e Almirante Tamandaré e da Rodoviária até a Vila Oficinas. Hoje, vai circular por Pinhais e na quinta-feira por Piraquara. Na semana antes do Natal ainda deve fazer a descida Curitiba-Paranaguá e depois de Curitiba a Rio Negro.

Além da capital paranaense, a Rumo também promoverá a exibição de locomotivas em Maringá, Araraquara e Rio Claro, em datas a serem confirmadas.

Rápida

Atrações

Nesta terça-feira (5) acontecem novas estreias do Natal de Curitiba. Às 14h30, o governador Beto Richa e a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, abrem, no Castelo do Batel, o Natal Encantado do Paraná. Neste ano, 2.500 crianças, de 6 a 12 anos de idade, vão receber presentes doados por empresas parceiras e entidades sociais. De noite, começa a circular a Caravana de Natal da Coca-Cola. Às 20 horas está previsto sua passagem pela Boca Maldita, no centro de Curitiba. Também amanhã acontece a primeira apresentação do Natal no Paço, na Praça Generoso Marques. É um espetáculo de projeção mapeada e que começa às 21 horas. O show se repete amanhã e na quinta-feira. Amanhã tem o Auto de Natal no setor histórico.