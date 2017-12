Trump critica rival de aliado acusado de assédio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter na manhã de ontem para criticar a candidatura de Doug Jones, o nome democrata na disputa por uma vaga no Senado americano pelo Alabama. Jones enfrenta na disputa o republicano Roy Moore, que tem sido alvo de denúncias de abuso sexuais por várias mulheres. Em meio às acusações contra Moore, lideranças republicanas pediram que ele se retirasse da disputa para evitar que as denúncias acabassem trazendo prejuízo para o partido. Recentemente, Trump disse sobre que “Roy Moore nega” as acusações de abuso. “Isso é tudo que posso dizer. Ele nega”, comentou o presidente americano. “Colocar o fantoche liberal Jones de Pelosi/Schumer no posto pelo Alabama prejudicaria nossa grande agenda republicana de menos impostos, dureza contra o crime, força com militares e fronteiras e muito mais”, afirmou Trump hoje no Twitter. Em sua mensagem, ele se referiu à líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e ao líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer.

VENEZUELA

Criptomoeda

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que seu governo criará uma criptomoeda para enfrentar o “bloqueio” financeiro ao país por parte do governo dos EUA. Segundo ele, a nova moeda se chamará “petro” e terá como respaldo as reservas do país. “Isso nos permitirá avançar rumo a novas formas de financiamento internacional para o desenvolvimento econômico e social do país e será feito com uma emissão de criptomoeda respaldada em reservas de riquezas venezuelanas de ouro, petróleo, gás e diamantes”, comentou Maduro.

RÚSSIA

Influência

O governo da Rússia afirmou ontem que uma conversa entre o ex-conselheiro de segurança nacional Michael Flynn e o embaixador russo para os EUA não influenciou a resposta do presidente Vladimir Putin às sanções impostas pelo então presidente Barack Obama. Na sexta-feira, Flynn admitiu ser culpado por mentir ao FBI sobre ter contatado autoridades russas. Flynn ocupou o posto de conselheiro de segurança nacional no início da administração de Trump. Flynn pediu ao embaixador da Rússia que não mantivesse as sanções contra a Rússia.

PERU

Prisões

Um juiz do Peru determinou ontem a prisão por 18 meses de quatro empresários de construtoras que se associaram à Odebrecht e supostamente coordenaram subornos em conjunto com o ex-presidente Alejandro Toledo para ganhar a licitação de uma rodovia que une o Brasil ao Peru. O magistrado Richard Concepción determinou prisão preventiva contra José Graña, Hernando Graña, Fernando Camet e José Castillo, que se entregaram a autoridades e seguiam presos enquanto esperavam sua transferência para a prisão.

ONU

Ajuda

As agências humanitárias da ONU vão precisar de um recorde de 22,5 bilhões para cobrir as necessidades humanitárias a nível global em 2018. Segundo as Nações Unidas, o valor será necessário para fazer chegar ajuda básica a 91 milhões de pessoas em maior vulnerabilidade. O apoio inclui alimentos, abrigo, cuidados de saúde, educação de emergência, proteção e de outro tipo. O valor, anunciado no início deste mês, é US$ 300 milhões mais alto que o do ano passado. De acordo com a ONU, a situação é mais grave na Nigéria e no Sudão do Sul.