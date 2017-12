Animale faz curta com Juliana Paes e Marquezine para divulgar coleção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, Juliana Paes, Sabrina Sato, Carolina Dieckmann, Alinne Moraes e Luisa Arraes estrelaram o primeiro curta de moda da marca Animale, "Oitavo". Gravado no Copacabana Palace e dirigido por Giovanni Bianco, da "Vogue Itália", o curta mostra as estrelas desfilando produtos ícone da marca, como joias, peças de couro, roupas íntimas, além dos looks do último desfile. Com ar de clássicos de Hollywood e trilha cinematográfica, a trama mostra as personagens se arrumando para uma festa, ansiosas para a chegada d'ELE -que não se sabe se é uma pessoa ou alguma peça de roupa. O elenco também posou para as lentes do fotógrafo Gui Paganini. O vídeo será lançado oficialmente na próxima quarta (6) para convidados no Cine Roxy e exibido simultaneamente nas redes sociais da Animale. Sabrina Sato, Juliana Paes e Grazi Massafera foram escaladas para vestir a coleção de Vitorino Campos e Beth Nabuco, da Animale, em agosto de 2017. À reportagem, as três se disseram "apaixonadas por moda" e contaram curiosidades que vivenciaram com a grife. Uma viagem ao Vietnã inspirou a coleção da grife carioca, cheia de referências ao país tornadas texturas, de bordados em jacquard a trabalhos manuais, e estampas. "É um país que te dá todas as ferramentas de criação, porque tem uma história rica em imagens e têxteis", disse Campos.