Bruno Gagliasso e Gio Ewbank falam sobre racismo no País

Ao lado de duas famílias negras, os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank abordaram o tema do racismo no Brasil no programa Fantástico do último domingo, 3. “Estou correndo atrás do tempo para conseguir as ferramentas necessárias para criar uma filha negra num País racista”, disse Giovanna. Na entrevista à TV Globo, o casal confessou que não estava preparado para os desafios de criar a filha em uma realidade que veem como racista. “Claro que eu sabia que isso existia, mas sentir isso dentro de casa é agressivo, machuca”, disse Gagliasso. Os atores pediram conselhos a André Couto, educador negro que adotou um menino negro e estava presente na entrevista. “Como você abordou o tema do racismo com seu filho?” Como resposta, ouviram que o próprio termo machuca. A reportagem do Fantástico abordou o tema do racismo e apresentou dados de uma nova pesquisa, que identificou que 108 milhões de brasileiros dizem ter presenciado cena de racismo no último ano.

Luto

‘Vou sentir muito sua falta’, diz Elton John ao anunciar a morte da sua mãe

O cantor britânico Elton John utilizou suas redes sociais ontem, para anunciar e lamentar a morte da sua mãe, Sheila Farebrother, aos 92 anos. “Estou muito triste em dizer que minha mãe faleceu esta manhã”, escreveu o músico no Twitter. “Eu a vi pela última vez na segunda-feira passada e estou em choque”, continuou. Ainda em seu comunicado, Elton John expressou seu amor pela mãe. “Obrigado por tudo, vou sentir muito a sua falta.” Elton John e a mãe passaram anos sem se falar, supostamente por um desentendimento entre ela e o marido do cantor, David Furnish A família retomou o contato à época do aniversário de 90 anos de Sheila. O músico, que está em turnê, soube da morte da mãe após um show em Barcelona, na Espanha, neste domingo.

Netflix

‘House of Cards’ volta em 2018 sem Kevin Spacey

As gravações da sexta e última temporada de “House of Cards” serão retomadas a partir de 18 de janeiro de 2018 sem a participação do protagonista da série, Kevin Spacey, afirmou ontem a Netflix. A estrela dos oito episódios da nova temporada será a atriz Robin Wright, que interpreta a primeira-dama Claire Underwood. O serviço de streaming não disse qual destino dará ao personagem de Frank Underwood. A produção da sexta temporada do drama político foi suspensa por tempo indeterminado após as acusações de assédio sexual feitas contra Spacey.

O elenco da série completou as denúncias afirmando que o ator fazia “avanços inapropriados” e criava um ambiente de trabalho tóxico.

No ‘Faustão’

Lucas Veloso pede a professora de dança em namoro

A dupla Lucas Veloso e Nathália Melo teve dois motivos para comemorar na edição deste domingo (3) da “Dança dos Famosos”. Além de serem classificados para a final da disputa, os dois saíram do programa com o relacionamento oficializado. Isso porque, logo antes de começarem a dançar, Lucas aproveitou para pedir Nathália em namoro. “As pessoas me param na rua e falam: ‘bicho, eu vi que tu, no ensaio, roubou um beijo dela’. Gente, para que eu pare de roubar e passe a ter diretos, Faustão, eu queria pedir Nathália Melo em namoro”, disse o ator. O público aplaudiu a surpresa e a professora de dança se mostrou assustada, mas feliz. Ela logo aceitou o pedido e o casal deu um beijo.

Níver do dia

Egberto Gismonti

Compositor brasileiro

70 anos