EUA e Coreia do Sul fazem exercício militar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - EUA e Coreia do Sul iniciaram nesta segunda (4) um exercício militar conjunto com milhares de militares, em um ato que a Coreia do Norte diz pôr a região "à beira de uma guerra nuclear". China e Rússia pediram que a operação, anual, fosse cancelada, mas Seul e Washington decidiram mantê-la. O exercício, que prossegue até sexta (8), reúne 230 aeronaves e mais de 12 mil militares americanos e ocorre menos de uma semana após um novo teste de míssil norte-coreano, no dia 29. Pequim havia proposto trocar a suspensão do exercício pela dos testes de mísseis, mas nenhum dos lados acatou a ideia. No fim de semana, o jornal estatal norte-coreano criticou as manobras. "É uma provocação aberta, em todos os níveis, contra a Coreia do Norte, e deixa a região à beira de uma guerra nuclear", afirmou a publicação. "Os belicistas americanos e sua marionete sul-coreana fariam bem em recordar que seu exercício militar dirigido contra a Coreia do Norte será tão estúpido como um ato que precipita sua autodestruição." O ministério norte-coreano das Relações Exteriores acusou no sábado (2) o governo de Donald Trump, nos EUA, de "buscar a guerra nuclear a qualquer custo". No domingo (3) o senador republicano Lindsey Graham abriu a possibilidade de um ataque preventivo ao país do ditador Kim Jong-un. "Se houver um teste nuclear subterrâneo, será necessário estar preparado para uma resposta dos EUA", disse à rede de TV CBS. Ele defendeu que a Casa Branca aconselhe os americanos a deixarem a Coreia do Sul. As palavras de Graham se somaram às do assessor de Segurança Nacional de Trump, o general H.R. McMaster, que durante um fórum sobre defesa afirmou que a probabilidade de uma guerra com a Coreia do Norte "aumenta a cada dia". O regime norte-coreano realizou seis testes nucleares desde 2006, o mais recente deles em setembro. A Coreia do Norte também lançou na quarta passada (29) um novo tipo de míssil Hwasong-15, que teoricamente pode atingir qualquer ponto do território dos EUA. Analistas consideraram o teste como um avanço na tecnologia militar de Pyongyang, mas afirmaram ser provável que, caso seja usada uma ogiva nuclear, mais pesada, o míssil tenha dificuldade em cruzar o globo.