Craque do Brasileiro, Jô domina premiação da CBF ao lado de Hernanes

LÉO BURLÃ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Jô foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, em prêmio concedido pela CBF, nesta segunda-feira (4). O jogador também entrou na seleção e foi um dos artilheiros do torneio, ao lado de Henrique Dourado, do Fluminense, com 18 gols.

Além do atacante alvinegro, outro grande destaque da premiação foi Hernanes. O jogador do São Paulo venceu os prêmios de craque da galera, de gol mais bonito do Brasileiro, marcado no empate contra a Ponte Preta e também foi eleito um dos melhores meia do torneio, ao lado de Thiago Neves.

O gol marcado contra a Ponte Preta pode ser considerada a zebra da premiação. O tento de falta de Hernanes foi feito no empate em 2 a 2 contra a Ponte Preta. O gol ficou na frente do feito por Otero, do Atlético-MG, de cobertura contra o Coritiba, e também de Jonathan, que driblou vários defensores do Corinthians antes de fazer um belo gol para o Atlético-PR.

O campeão Corinthians também foi agraciado com dois prêmios a Carille, escolhido como o técnico revelação de 2017 e melhor treinador em geral.

Dentre os jogadores, a revelação é o volante Arthur, do Grêmio.

A seleção do Campeonato Brasileiro tem a seguinte escalação: Vanderlei; Fagner, Geromel, Balbuena e Guilherme Arana; Arthur, Bruno Silva, Hernanes e Thiago Neves; Henrique Dourado e Jô.

SPORT

O Prêmio "Não É Só Futebol" foi para a torcida do Sport. Pouco depois da morte de Pedro, filho de Abel Braga, o técnico do Fluminense foi aplaudido de pé pelos rubro-negros na Ilha do Retiro, na volta do treinador ao banco do time tricolor após a tragédia. A partida, que ocorreu em 2 de agosto, terminou empatada em 2 a 2.