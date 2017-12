PGR denuncia Geddel, irmão e mãe por lavagem e associação criminosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) e seu irmão, o deputado Lucio Vieira Lima (PMDB-BA), por associação criminosa e lavagem de dinheiro. A acusação é referente ao bunker de R$ 51 milhões, descoberto pela Polícia Federal no início de setembro. Outras quatro pessoas também foram denunciadas: a mãe dos peemedebistas, Marluce Vieira Lima, os dois ex-assessores, Job Ribeiro e Gustavo Ferraz, e um sócio de Geddel, da empresa Cosbat, Luiz Fernando Costa Filho. Houve, no entanto, um pedido de perdão judicial para Job Ribeiro, por ter colaborado com os investigadores durante a apuração do caso. Dodge, em manifestação anterior, havia apontado Geddel como "líder de organização criminosa" e havia dito que ele fizera "muito em pouco tempo". Geddel está preso desde o início de setembro no presídio da Papuda (DF). Agora, cabe ao ministro Edson Fachin, relator do caso no STF, decidir se aceita a denúncia e se os seis se tornarão réus. BUNKER A PF encontrou o bunker após uma denúncia anônima, em julho. Inicialmente, a polícia pensou que encontraria no local apenas documentos, mas se achou malas e caixas com notas de reais e dólares. Fragmentos de digitais do ex-ministro foram identificados em sacolas plásticas que envolviam o dinheiro. A PF também encontrou pistas que ligaram o dinheiro a Lucio. OUTRO LADO A defesa da família Vieira Lima, que representa Geddel, o irmão e a mãe, não foi localizada até o momento. Os advogados de Job Ribeiro e Gustavo Ferraz também não se manifestaram.