Fluxo de passageiros cresce 6% no Aeroporto Afonso Pena

Aeroporto Afonso Pena viu mais movimento de passageiros neste ano (foto: Franklin de Freitas)

A crise econômica brasileira afetou praticamente todo os setores. Na aviação civil não foi diferente. Depois de anos seguidos com aumento no fluxo de passageiros, a partir de 2015 a situação se inverteu, chegando ao ano passado com queda acentuada. No Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, a diferença entre 2015 e 2016 foi de quase 13%. Mas neste ano há sinais de recuperação. Apesar de estar abaixo do número de passageiros transportados em 2015, os dados de 2017 já são bem maiores que 2016.

A recuperação vem nos primeiros oito meses de 2017, e se consolidou em outubro, segundo números da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Até outubro desde ano, passaram pelo Afonso Pena (entre embarques e desembarques), 5.594.874 passageiros, 6,1% a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram 5.269.973 passageiros.

O número de 2017, contudo, ainda se mantém abaixo de anos anteriores (fora 2016). Em 2015, até outubro, foram 6.049.433 passageiros embarcados ou desembarcados. Em 2014 foram 6.081.789.

O cenário é o mesmo do País. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) registrou um aumento na demanda doméstica de passageiros de 7,8% em outubro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. Os números de 2017, pela projeção, devem fechar bem acima dos 6.385.838 passageiros que passaram pelo Afonso Pena ao longo dos doze meses do ano passado. Ainda mais que é, a partir de agora, que começa a alta demanda de fim de ano, com as férias e o início da temporada de alto verão.

Afonso Pena viu mais movimento de passageiros neste ano