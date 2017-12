Chuvas deixam ao menos dois mortos e um desaparecido em Minas Gerais

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos duas pessoas morreram e uma está desaparecida em Minas Gerais em decorrência das chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. Há pelo menos três feridos leves. Segundo a Defesa Civil do Estado, seis cidades estão em situação de emergência devido os estragos causados pelas chuvas. O número de desabrigados e desalojados não foi informado. Nesta segunda-feira (4), o governador Fernando Pimentel se reuniu com os ministros da Cidades Alexandre Baldy e Integração Nacional Helder Barbalho para discutir a situação das cidades afetadas. Na região metropolitana de Minas, uma idosa de aproximadamente 80 anos morreu afogada depois que a casa dela foi invadida pela água da chuva no bairro Pedra Branca, em Ribeirão das Neves, na madrugada desta segunda-feira (4). Em Vespasiano, um homem está desaparecido após ser levado pela correnteza forte na lagoa do Morro Alto, na noite de domingo (3). Uma parente da vítima disse que ele viu que o vertedouro da lagoa estava cheio devido as chuvas, se desequilibrou ao tentar pegar alguns peixes e caiu na lagoa. Os bombeiros fazem buscas no local, mas o homem ainda não foi localizado. A outra vítima das chuvas é uma criança de seis anos que caiu em um bueiro e foi arrastada pela enxurrada em Perdizes, no Alto do Parnaíba, no último sábado (2). Testemunhas disseram que duas crianças brincavam em uma vala por onde corria água da chuva às margens da rodovia MGC-462 quando uma delas foi arrastada pela enxurrada. A Defesa Civil informou que a criança foi localizada morta a cerca de 300 metros do local onde ela caiu no bueiro. Em Belo Horizonte, a queda parcial de uma casa deixou três pessoas com ferimentos leves, no bairro Minas Caixa, no último domingo (3). Também foram registrados transbordamentos de rios, alagamentos de vias, quedas de árvores e muro. Na zona da mata, a chuva desta segunda (4) provocou alagamentos de diversas vias de Rio Casca e o desabamento parcial de uma ponte na região central da cidade. Já em Ucrânia, o temporal causou vários deslizamentos de terra nas encostas. Nesta segunda, o transbordamento do Ribeirão Escalvado provocou a inundação de grande parte da cidade de Santa Cruz do Escalvado. Casas foram encobertas pela água e famílias ilhadas foram resgatadas por funcionários da prefeitura e pela Polícia Militar.