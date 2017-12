Fernão e Tereza revelam que se casaram às escondidas em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta terça (5) em "Tempos de Amar", novela de Alcides Nogueira, Olímpia e Edgar ajudam Vicente a fugir da polícia. Tiana comenta com Justino que não gostou de Leonor. Teodoro fala com o Ministro sobre a perseguição policial a Vicente. Conselheiro conta a Celeste que Teodoro quer se vingar de Vicente por conta de Maria Vitória. Lucinda queima a carta de Henriqueta para Inácio e elogia o trabalho de Leonor. Gilberte fala com Bernardo sobre a venda do terreno de Lucerne. Para conter Alzira, Celina pede que Celeste compareça ao jantar para Artur em sua casa. Lucinda vê a charge maldosa sobre Reinaldo e Eunice e se revolta contra o pai. Maria Vitória faz Tomaso prometer que falará com Otávio para livrar Vicente. Carolina lamenta para Emília o afastamento de Vicente. Em Morros Verdes, José Augusto descobre que Inácio usou o endereço de Emília para sua correspondência com Padre Lúcio. Fernão e Tereza revelam a Delfina e Macário que se casaram às escondidas.