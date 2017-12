Em 'Pega Pega', Antônia e Domênico se surpreendem ao saber que Timóteo é o 4º ladrão do hotel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça (5) em "Pega Pega", novela de Claudia Souto, Arlete diz a Pedrinho que acredita ter sofrido um atentado a mando de Athaíde. Júlio e Sandra Helena se preocupam ao descobrir que Wanderley sabe do envolvimento de Malagueta no roubo. Pedrinho vai à casa de Athaíde e o acusa de ter tentado atropelar Arlete. Expedito convida Gilda para sair. Sérgio entrega a Luiza um dossiê com os movimentos feitos por Malagueta na empresa. Malagueta confessa a Júlio, Agnaldo e Sandra Helena que Timóteo era seu pai. Lourenço diz a Luiza que eles precisam descobrir quem é Janaína Aguiar, mãe de Malagueta. Madalena avisa a Tânia que Dom só a aceitará se ela mudar. Gabriel avisa a Douglas que tem reunião de pais na escola. Eric e Maria Pia observam Bebeth e Sabine chegando de viagem. Antônia e Domênico se surpreendem quando Siqueira afirma que Timóteo é o quarto ladrão do hotel.