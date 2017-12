Madonna mostra filhas gêmeas cantando funk 'Bumbum Granada' em português

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morando em Portugal desde setembro, Madonna, 59, mostrou, mais uma vez, que suas filhas estão empenhadas em aprender o idioma... cantando funk brasileiro. Nesta terça (5) a americana compartilhou um vídeo das gêmeas Stelle e Estere, 5, cantando, com bastante animação, a música "Bumbum Granada" dos MCs Zaac e Jerry. Não é a primeira vez que Madonna mostra as filhas empolgadas com o ritmo brasileiro na rede social de compartilhamento de fotos e vídeos. Em outubro, em situação bem parecida, no banco de trás do carro, Stelle e Estere ganharam os internautas cantarolando "Olha a explosão", de MC Kevinho. NO BRASIL No final de outubro, Madonna esteve com as gêmeas no Brasil para o casamento da modelo brasileira Michelle Alves com seu amigo e empresário Guy Oseary. Após uma badalada cerimônia religiosa no Cristo Redentor, noivos e convidados seguiram para a festa na casa dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, no Rio de Janeiro. Um dia antes do enlace, Madonna esteve com Caetano Veloso durante uma "pré-festa" oferecida pelos noivos. O encontro, registrado e divulgado pelo brasileiro no Instagram, teve declaração da americana: "Eu amo você", disse ao músico antes de se ajoelhar em cumprimento. Antes de deixar o país, Madonna ainda aproveitou a passagem pela cidade para visitar o Morro da Providência. No local para conhecer a Casa Amarela, um centro comunitário cultural e social criado pelo artista francês JR, a cantora aproveitou o passeio para posar com policiais armados.