Nádia exige que Tônia engravide de Bruno em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça (5) em "O Outro Lado do Paraíso", novela de Walcyr Carrasco, Fabiana flagra Ronaldo com Clara. Samuel viaja e deixa Renato como responsável pelo hospital. Renato tenta fazer Aura denunciar Gael. Diego descobre o envolvimento de Sophia e Mariano. Rosalinda afirma a Estela que Juvenal está interessado nela. Sophia e Rato pensam em uma forma de fazer com que um dos garimpeiros se torne um espião. Duda é rude com Laerte, que fica curioso para saber mais sobre a nova dona do bordel. Nádia exige que Tônia engravide de Bruno. Gustavo é hostil com Raquel. Cido pede dinheiro para Samuel, e Renato estranha a presença do motorista no hospital. Janete comenta com Clara que Fabiana desconfia dela. Leandra aconselha Duda a não beber no bordel. Samuel afirma a Inácio que quer ter um filho. Laerte tenta invadir o quarto de Duda e se surpreende quando ela o enfrenta.