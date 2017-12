(foto: Facebook)

Os bombeiros encontraram na manhã desta terça (5) o corpo de um rapaz, identificado como Danilo Azeredo. Ele mergulhou em um rio próximo à estrada do Anhaia, em Morretes, no Litoral, e desapareceu. Ele sumiu no rio por volta das 19 horas de segunda (4).

Equipes do corpo de bombeiros procuraram na segunda o corpo do jovem, mas não encontraram.