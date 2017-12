Curry assusta ao torcer tornozelo e deixar jogo, mas tem fratura descartada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rodada desta segunda-feira (4) da NBA ficou marcada por um lance que causou apreensão nos torcedores do Golden State Warriors. Stephen Curry torceu o tornozelo no último quarto da vitória por 125 a 115 sobre o New Orleans Pelicans em uma imagem que assustou os fãs do jogador. Apesar de não voltar mais para quadra e descer para o vestiário ajudado por um funcionário dos Warriors, a primeira notícia foi positiva. Exames de raio-x deram negativo, o que descarta uma fratura, mas Curry realizará ressonância magnética ainda nesta terça-feira para uma avaliação mais precisa da lesão. Os Warriors vão esperar os resultados para informar o tempo necessário para recuperação do jogador. Curry foi visto no vestiário após o jogo usando muletas. Quando ainda estava em quadra, o ala-armador foi fundamental para a virada dos Warriors, que chegaram a estar perdendo por 20 pontos de desvantagem. Ele marcou 31 pontos, deu 10 assistências e pegou cinco rebotes para o vice-líder da Conferência Oeste, que chegou 19 vitórias e seis derrotas na temporada.