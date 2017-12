Por maior fôlego, São Paulo deve usar reservas no início do Paulista

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A temporada brasileira terminou no último domingo, mas o São Paulo já tem traçado os primeiros passos para 2018. O calendário apertado pela disputa da Copa do Mundo de 2018 antecipou o início do Campeonato Paulista em comparação aos dois últimos anos e obrigará uma programação diferente para o tricolor. O clube planeja, por exemplo, usar reservas e jovens nas primeiras rodadas do Estadual. Esse mesmo fator fez com que os exames de sangue e cardiológicos já fossem antecipados pelo departamento médico -os jogadores foram a um hospital em pequenos grupos ao longo da semana passada. A comissão técnica estima que o elenco se reapresente em 3 de janeiro e a estreia no Paulista está marcada para o dia 17, contra o São Bento, em Sorocaba. O cálculo é de que serão apenas nove ou dez dias de carga pesada, algo necessário durante uma pré-temporada, antes do início dos jogos oficiais. Para piorar, as quatro primeiras rodadas serão disputadas em 11 dias. Assim, um rodízio de atletas aparece como solução para diminuir o risco de lesões e dar chances a reservas e jovens. Um time mais próximo do que Dorival Júnior traçar como titular só deve entrar em ação na quarta rodada, no clássico em Itaquera contra o Corinthians. Essa maior rotação do elenco era um plano dos grandes paulistas há alguns anos, mas as restrições de uma lista de 28 inscritos implantada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) atrasavam a prática. Para 2018, a entidade flexibilizou as regras e o São Paulo está disposto a aproveitar. Há uma lista fixa de 25 atletas e uma paralela, ilimitada, para jogadores de até 21 anos e que comprovadamente tenham disputado torneios oficiais na base do clube. Isso deve fazer, por exemplo, com que talentos que se destaquem na Copa São Paulo de Juniores possam ser aproveitados assim que a participação do tricolor no torneio sub-20 terminar. Jovens já integrados ao profissional, como Brenner e Militão, podem entrar na lista ilimitada da base e abrir espaço para atletas mais velhos na relação de 25. Confira a maratona de jogos no início do Campeonato Paulista: 1ª rodada - 17/1 - São Bento x São Paulo 2ª rodada - 21/1 - São Paulo x Novorizontino 3ª rodada - 24/1 - Mirassol x São Paulo 4ª rodada - 28/1 - Corinthians x São Paulo