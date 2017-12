Odair mostra que pode tirar mais de Pottker e Nico López no Inter

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Odair Hellmann treinou o Inter só três partidas no fim deste ano, mas já mostrou que pode tirar mais dos atacantes vermelhos. Depois de oscilarem bastante sob comando de Antonio Carlos e Guto Ferreira, William Pottker e Nico López começam o ano que vem sob nova perspectiva. Para isso, precisam ficar no colorado. A dupla é alvo de uma série de especulações. Nico, por exemplo, viu seu empresário, Pablo Betancourt, ser procurado por um clube mexicano. Uma reunião, ainda sem data para ocorrer, irá oficializar proposta pelo uruguaio de 24 anos. Ele foi artilheiro do Inter na temporada com 17 gols, mas passou a temporada toda entre a titularidade e o banco de reservas. Começou como centroavante, mas não se sentia cômodo em tal lugar. A partir da chegada de Damião, passou a jogar aberto pelo lado e foi reserva de Sasha e Pottker. A última partida do ano, quando marcou dois gols contra o Goiás, mostrou que a aproximação entre os homens de frente proposta por Odair o auxilia bastante. Ao contrário dos antecessores, que preferiam os jogadores de flanco abertos e longe do gol, Hellmann colocou Nico aproximado aos armadores e deu espaço para sua principal característica, a conclusão. Sinal que algo melhor está por vir no ano que vem. Já Pottker vive a mesma incerteza e tem o mesmo horizonte positivo. Com sondagens do futebol alemão e do Shanghai Shenxin, da China, o artilheiro do Brasileiro de 2016 e do Paulista de 2017 não conseguiu a ponta dos marcadores da Série B, mas ainda assim foi importante. Fez 10 gols na competição. Mesmo titular durante toda competição, o atacante de 23 anos conviveu com a dura tarefa de atacar sob pressão para retornar o mais rápido possível à defesa e auxiliar o lateral direito Claudio Winck na marcação. Muitas vezes perdeu energia regressando até a linha de fundo. E na hora de construir, acabava ficando distante do gol e de seus companheiros. Com Odair, Pottker conseguiu tramar melhor as jogadas de aproximação. Seguiu com compromissos defensivos, mas a movimentação coletiva do time priorizou o arranque em velocidade com o gol rival como alvo. Indício de que isso pode ser rotina no ano que vem. Confirmado como treinador do time após o bom desempenho enquanto interino, Odair passa a trabalhar efetivamente com o grupo no dia 2 de janeiro. Antes, foi convidado por Neymar para um estágio no PSG, onde acompanhará treinamentos e assistirá palestras sobre o time.