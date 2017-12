Vasco quer manter Wellington e Breno, mas aguarda decisão do São Paulo

BRUNO BRAZ E JOSÉ EDUARDO MARTINS RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De olho em sua preparação para a Copa Libertadores, o Vasco tenta manter a base do time que disputou o Campeonato Brasileiro. Por isso, o clube quer entrar em acordo com o São Paulo para continuar com Breno e Wellington em seu elenco. A dupla foi emprestada pelo tricolor paulista e tem vínculo com os cariocas só até o fim deste ano. Os dirigentes do clube cruzmaltino esperam que o São Paulo se manifeste nos próximos dias para abrir a negociação. Por contrato, os paulistas têm preferência para fechar um acordo com o zagueiro, por exemplo, e Dorival Júnior já demonstrou o seu desejo de contar com o defensor. Por outro lado, como a prioridade tricolor é reforçar outros setores, é possível que os cariocas não tenham dificuldade para acertar a permanência. Breno era valorizado pelo departamento de futebol do São Paulo, mas teve poucas oportunidades no time treinado por Rogério Ceni. Em busca de mais espaço, ele pediu para ser emprestado e fechou com o Vasco. Pelo time do Rio de Janeiro, disputou 25 partidas e marcou um gol, virando até o capitão da equipe neste Campeonato Brasileiro. Wellington também estava insatisfeito com a sua situação no São Paulo -nem sequer chegou a ser relacionado para boa parte dos jogos da equipe no Estadual. Vinculado ao São Paulo até outubro de 2018, ele dificilmente terá espaço no Morumbi caso o time chegue a um acordo para renovar com Jucilei. Desta maneira, a tendência também é de o Tricolor não colocar muitas barreiras para fechar um acordo com os cariocas. Promovido ao profissional em 2008, Wellington permaneceu no clube até 2014, com a Copa Sul-Americana de 2012 no currículo. Emprestado ao Internacional, ele ficou em Porto Alegre entre 2014 e 2015 - sendo até suspenso por causa de doping. No retorno ao São Paulo, sofreu com lesões e jogou apenas sete partidas.