Paraná Clube tenta trazer jogadores do Corinthians

O gestor de futebol do Paraná Clube, Rodrigo Pastana: clube de olho em jogadores do Corinthians (foto: Geraldo Bubniak)

DASSLER MARQUES E DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians já pensa na temporada 2018 há alguns meses, mas terá agora de definir efetivamente a situação de atletas emprestados pelo clube. A quatro semanas da reapresentação do elenco alvinegro, só é certo que Douglas, goleiro do Avaí no Campeonato Brasileiro deste ano, voltará ao clube paulista.

Da lista de jogadores cujos contratos de empréstimos se encerram no fim deste mês, dois têm também chances de ficar: o lateral esquerdo Guilherme Romão, que atuou pelo Oeste em 2017, e o atacante Lucca, artilheiro da Ponte Preta na temporada.

O Corinthians vive uma indefinição em relação à lateral esquerda após a venda de Guilherme Arana ao Sevilla. O time, que conta com apenas um jogador para a posição, busca um nome no mercado. Moisés, reserva de Arana em 2017, não agradou quando foi escalado e perdeu a posição para o volante Marciel, que atuou improvisado. Já Lucca se reintegraria ao Corinthians caso o clube não consiga negociá-lo nas próximas semanas.

Depois de viver uma temporada de altos e baixos na Ponte, o jogador de 27 anos é visto com bons olhos pelo São Paulo. Com contrato até o fim de 2020, o volante Jean era cotado para retornar ao Corinthians, mas a ascensão de Paulo Roberto freou a intenção -o reserva de Gabriel renovou com clube alvinegro.

Nesse cenário, o Vasco sonha com a permanência do jogador, mas esbarra nas dificuldades financeiras para renovar com o atleta que foi titular do time no Brasileirão. Diante dessas situações, o Corinthians disse a clubes interessados em empréstimos para que eles conversassem com os atletas. Se houvesse interesse, a diretoria vai avaliar a situação. Alguns jogadores, porém, não seriam liberados antes de uma definição dos nomes de cada posição.

O Paraná, recém-promovido à elite, se reunirá com o clube paulista nesta semana. A ideia da diretoria do Corinthians é acertar novos contratos de empréstimos. Marlone, por exemplo, deixará o Atlético-MG após 18 jogos disputados. O meia, envolvido na troca com Clayton no começo do ano, perdeu espaço depois da saída de Roger Machado. A ideia do Corinthians é negociá-lo com outro clube.

O atacante Gustavo está na mesma situação. O jogador de 23 anos vestiu a camisa do Goiás na Série B do Brasileiro e não será aproveitado no Corinthians, assim como o colombiano Mendoza, importante para o Bahia na campanha do Brasileirão, e Luidy, que disputou 24 jogos pelo Figueirense e marcou três gols.

O Corinthians ainda busca novos contratos para Bruno Paulo, que fez três gols pelo Santa Cruz na Série B, o zagueiro Yago, que compôs o elenco da Ponte. Completam a lista dois jogadores do Oeste: o atacante Gabriel Vasconcelos e o defensor Rodrigo Sam, além do meia Alan Mineiro, atleta que esteve no Vila Nova em 2017.